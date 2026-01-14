ПАОК благодаря голу Оздоева обыграл «Олимпиакос» и вышел в полуфинал Кубка Греции

Завершился матч 1/4 финала Кубка Греции, в котором встречались «Олимпиакос» и ПАОК. Игра проходила на стадионе «Георгиос Караискакис» (Пирей, Греция). Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:0

Счёт в матче открыл Анестис Миту. Греческий нападающий отличился в начале встречи на седьмой минуте. Российский полузащитник Магомед Оздоев увеличил преимущество ПАОКа на 15-й минуте. Хавбек Андрия Живкович дважды ассистировал своим одноклубникам.

Отметим, российский нападающий Фёдор Чалов не принимал участия в матче.

В нынешнем сезоне Магомед Оздоев выходил на поле в 25 встречах за ПАОК в чемпионате Греции и Лиге Европы, в которых забил семь мячей и отдал три результативные передачи.