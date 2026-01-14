«Спартак» отреагировал на смерть актёра Золотовицкого, поделившись архивным видео

Пресс-служба московского «Спартака» выразила соболезнования родным актёра и болельщика красно-белых Игоря Золотовицкого. Об уходе артиста на 64-м году жизни стало известно в среду, 14 января.

«Сегодня не стало Игоря Яковлевича Золотовицкого — ректора Школы-студии МХАТ, заслуженного артиста РФ и преданного болельщика «Спартака». Золотовицкому было 64 года. ФК «Спартак» Москва выражает глубокие соболезнования родным и близким Игоря Яковлевича. Светлая память!» — говорится на официальном сайте «Спартака».

К публикации прикреплено архивное видео с актёром 10-летней давности.

Посмотреть видео можно по ссылке на YouTube-канале «Спартака».