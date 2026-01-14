Скидки
ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью 31-летнего воспитанника Лайонела Адамса

ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью 31-летнего воспитанника Лайонела Адамса
Пресс-служба московского ЦСКА отреагировала на новости о смерти 31-летнего экс-футболиста команды Лайонела Адамса. О трагедии стало известно в среду, 14 января.

«Сегодня ушёл из жизни наш воспитанник Лайонел Адамс. Ему был всего 31 год. Он выступал на позиции центрального защитника. Начинал карьеру в академии и молодёжной команде ПФК ЦСКА, которую покинул в 2014 году. В дальнейшем играл за другие российские и зарубежные клубы. Приносим искренние соболезнования всем родным и близким. Покойся с миром, Лайонел!» — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА в телеграм-канале.

Ранее СМИ сообщили, что Адамс выпал из окна высотки в Подмосковье и умер до приезда врачей. В декабре прошлого года футболист подвергся нападению, после чего был госпитализирован с огнестрельным ранением.

Экс-игрок ЦСКА Адамс выпал из окна высотки и умер, ранее он подвергся нападению — источник
