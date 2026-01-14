Сенегал обыграл Египет и вышел в финал Кубка Африки. Садио Мане забил победный гол

Завершился матч 1/2 финала Кубка африканских наций, в котором встречались сборные Сенегала и Египта. Команды играли на стадионе «Стад Ибн-Батута» в Танжере (Марокко). Победу со счётом 1:0 одержала сборная Сенегала.

Единственный гол в матче дальним ударом забил нападающий сенегальцев Садио Мане на 78-й минуте.

В финале турнира сборная Сенегала сыграет с победителем пары Нигерия — Марокко.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. Сборная Сенегала на пути к полуфиналу одержала победу над сборной Мали со счётом 1:0 в 1/4 финала турнира. Сборная Египта обыграла сборную Кот-д'Ивуара со счётом 3:2 на стадии 1/4 финала КАН.

Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.