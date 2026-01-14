Скидки
Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Сенегал — Египет: результат матча 1:0, 1/2 финала Кубка африканских наций, 14 января 2025

Сенегал обыграл Египет и вышел в финал Кубка Африки. Садио Мане забил победный гол
Завершился матч 1/2 финала Кубка африканских наций, в котором встречались сборные Сенегала и Египта. Команды играли на стадионе «Стад Ибн-Батута» в Танжере (Марокко). Победу со счётом 1:0 одержала сборная Сенегала.

Кубок африканских наций . 1/2 финала
14 января 2026, среда. 20:00 МСК
Сенегал
Окончен
1 : 0
Египет
1:0 Мане – 78'    

Единственный гол в матче дальним ударом забил нападающий сенегальцев Садио Мане на 78-й минуте.

В финале турнира сборная Сенегала сыграет с победителем пары Нигерия — Марокко.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. Сборная Сенегала на пути к полуфиналу одержала победу над сборной Мали со счётом 1:0 в 1/4 финала турнира. Сборная Египта обыграла сборную Кот-д'Ивуара со счётом 3:2 на стадии 1/4 финала КАН.

Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.

Турнирная сетка Кубка африканских наций
Мохамед Салах объяснил победу Египта над Кот-д'Ивуаром в 1/4 финала Кубка Африки
