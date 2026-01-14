Скидки
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Нигерия — Марокко: стартовые составы команд на матч полуфинала КАН 2025 14 января

Нигерия — Марокко: стартовые составы команд на матч полуфинала КАН – 2025
Комментарии

Сегодня, 14 января, состоится матч полуфинала Кубка африканский наций — 2025 между сборными Нигерии и Марокко. Игра пройдёт на стадионе «Принц Мула Абдулла» в марокканском Рабате. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэл Лари из Ганы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок африканских наций . 1/2 финала
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Нигерия
1-й тайм
0 : 0
Марокко

Стартовые составы команд.

Нигерия: Нвабили, Осайи-Самуэль, Аджайи, Бейсси, Оньемаечи, Оньека, Айуоби, Лукман, Оньедика, Адамс, Осимхен.

Марокко: Буну, Хакими, Агер, Масина, Мазрауи, Эль-Ханнус, Эль-Айнауи, Сайбари, Диас, Эль-Кааби, Эз Абде.

На стадии 1/4 финала нигерийская национальная команда победила Алжир со счётом 2:0. Сборная Марокко выиграла у Камеруна со счётом 2:0.

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. Изначально в соревновании принимали участие 24 национальные команды. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.

Календарь Кубка Африки – 2025
Турнирная сетка Кубка Африки – 2025
Комментарии
