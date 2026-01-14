«Челси» — «Арсенал»: стартовые составы команд на полуфинал Кубка английской лиги

Сегодня, 14 января, состоится матч 1/2 финала Кубка английской лиги сезона-2025/2026 между лондонскими «Челси» и «Арсеналом». Команды будут играть на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Челси»: Санчес, Чалоба, Фофана, Ачимпонг, Кукурелья, Энцо Фернандес, Андрей Сантос, Эстевао, Жоао Педро, Педру Нету, Гиу.

«Арсенал»: Аррисабалага, Салиба, Магальяэс, Уайт, Тибер, Райс, Субименди, Эдегор, Сака, Троссард, Дьёкереш.

В другой полуфинальной паре Кубка лиги встречались «Ньюкасл» и «Манчестер Сити». «Сороки» уступили «горожанам» со счётом 0:2, матч прошёл накануне, 13 января. Действующим победителем Кубка английской лиги является «Ньюкасл». В прошлогоднем финале «сороки» обыграли «Ливерпуль» и впервые в своей истории выиграли этот трофей.