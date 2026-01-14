В «Аяксе» сравнили переход Златана Ибрагимовича и его сына Максимилиана

В «Аяксе» сравнили переход экс-нападающего амстердамского клуба Златана Ибрагимовича и его сына Максимилиана. Отметим, Ибрагимович-младший также играет на позиции форварда.

В «Аяксе» сравнили переход Златана Ибрагимовича и его сына Максимилиана Фото: AFC Ajax

«Аякс» взял Максимилиана Ибрагимовича в аренду из «Милана», о чём нидерландский клуб объявил 14 января. Соглашение включает в себя опцию выкупа.

В сезоне-2025/2026 Максимилиан принял участие в 16 матчах Серии D в составе «Милана» до 23 лет, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами.

Златан Ибрагимович выступал за «Аякс» с 2001 по 2004 год. В составе амстердамской команды он провёл 110 матчей во всех турнирах и забил 48 голов, после чего перешёл в «Ювентус».