«Наполи» не смог победить «Парму» в перенесённом матче 16-го тура Серии А

Завершился перенесённый матч 16-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Наполи» и «Парма». Команды играли на стадионе имени Диего Армандо Марадоны в Неаполе (Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия). Встреча завершилась безголевой ничьей — 0:0.

На 11-й минуте полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей отправил мяч в сетку, однако взятие ворот было отменено после вмешательства VAR.

«Наполи» набрал 40-е очко в 20-м матче в сезоне и сравнялся по этому показателю с «Миланом», у которого остаётся игра в запасе. Лидирующий в чемпионской гонке «Интер» также провёл на одну игру меньше, но опережает преследователей на три очка. «Парма» с 22 очками располагается на 14-й строчке.