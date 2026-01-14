Скидки
Главная Футбол Новости

Наполи — Парма, результат матча 14 января 2026, счёт 0:0, 16-й тур Серии А 2025/2026

«Наполи» не смог победить «Парму» в перенесённом матче 16-го тура Серии А
Комментарии

Завершился перенесённый матч 16-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Наполи» и «Парма». Команды играли на стадионе имени Диего Армандо Марадоны в Неаполе (Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия). Встреча завершилась безголевой ничьей — 0:0.

Италия — Серия А . 16-й тур
14 января 2026, среда. 20:30 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
0 : 0
Парма
Парма

На 11-й минуте полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей отправил мяч в сетку, однако взятие ворот было отменено после вмешательства VAR.

«Наполи» набрал 40-е очко в 20-м матче в сезоне и сравнялся по этому показателю с «Миланом», у которого остаётся игра в запасе. Лидирующий в чемпионской гонке «Интер» также провёл на одну игру меньше, но опережает преследователей на три очка. «Парма» с 22 очками располагается на 14-й строчке.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
