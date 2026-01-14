Скидки
Садио Мане стал первым игроком с 2010 года, достигшим 20 результативных действий на КАН

Нападающий сборной Сенегала Садио Мане принял непосредственное участие в большем количестве голов на Кубке африканских наций, чем любой другой игрок с момента своего дебюта, и стал первым в истории с 2010 года, кто достиг отметки в 20 результативных действий на турнире. У форварда 11 забитых мячей и девять результативных передач. Данные приводит статистический портал OptaJoe.

Сегодня, 14 января, сборная Сенегала обыграла в полуфинале сборную Египта со счётом 1:0 и вышла в финал Кубка Африканских наций. Садио Мане забил победный гол дальним ударом на 78-й минуте матча.

В финале турнира сборная Сенегала сыграет с победителем пары Нигерия — Марокко.

Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.

