Мать выпавшего из окна воспитанника ЦСКА Адамса уверена, что её сына убили — источник

Мать выпавшего из окна бывшего футболиста ЦСКА Лайонела Адамса уверена, что её сына убили. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте». По данным источника, друзья настаивают, что парень совершил самоубийство из-за неразделённой любви.

Как сообщает источник, ссылаясь на слова матери, у Лайонеля не было девушки. Последний раз они общались до Нового года. Накануне Адамс пытался дозвониться матери — она не взяла трубку. На ответный звонок сын не отреагировал.

В декабре мама пыталась навестить футболиста, когда он наблюдался в больнице с огнестрельными ранениями. Однако врачи сказали, что Лайонел уехал из больницы без предупреждения. Напомним, в декабре прошлого года футболист подвергся нападению, после чего был госпитализирован с огнестрельным ранением.