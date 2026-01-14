Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок ЦСКА опубликовал пост за день до смерти, футболист не обновлял аккаунт с июня

Экс-игрок ЦСКА опубликовал пост за день до смерти, футболист не обновлял аккаунт с июня
Комментарии

Выпавший из окна воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс за день до смерти опубликовал пост на своей странице в социальной сети. Экс-футболист не обновлял аккаунт с июня. В своём последнем посте россиянин с нигерийскими корнями поделился подборкой памятных фотографий.

«Были дни», — подписал фото Адамс.

Фото: Аккаунт Адамса в соцсети

Фото: Аккаунт Адамса в соцсети

Ранее стало известно, что Лайонел Адамс выпал из окна в Подмосковье и скончался до прибытия скорой. Соболезнования родным игрока уже выразила пресс-служба ЦСКА. По данным СМИ, мать Адамса уверена, что её сына убили, а друзья настаивают на версии с самоубийством. Напомним, в декабре прошлого года футболист подвергся нападению, после чего был госпитализирован с огнестрельным ранением.

Материалы по теме
Мать выпавшего из окна воспитанника ЦСКА Адамса уверена, что её сына убили — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android