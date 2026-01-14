Экс-игрок ЦСКА опубликовал пост за день до смерти, футболист не обновлял аккаунт с июня

Выпавший из окна воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс за день до смерти опубликовал пост на своей странице в социальной сети. Экс-футболист не обновлял аккаунт с июня. В своём последнем посте россиянин с нигерийскими корнями поделился подборкой памятных фотографий.

«Были дни», — подписал фото Адамс.

Фото: Аккаунт Адамса в соцсети

Ранее стало известно, что Лайонел Адамс выпал из окна в Подмосковье и скончался до прибытия скорой. Соболезнования родным игрока уже выразила пресс-служба ЦСКА. По данным СМИ, мать Адамса уверена, что её сына убили, а друзья настаивают на версии с самоубийством. Напомним, в декабре прошлого года футболист подвергся нападению, после чего был госпитализирован с огнестрельным ранением.