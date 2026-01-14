Скидки
Болельщик «Мидлсбро» посетил 1400 матчей клуба подряд за последние 30 лет — ВВС

Комментарии

Болельщик английского футбольного клуба «Мидлсбро» Ник Уэйтс отметил свой 1400-й матч подряд, не пропустив ни одной официальной игры почти за 30 лет. Его серия началась в сентябре 1996 года и охватывает все матчи во всех турнирах, за исключением предсезонных товарищеских матчей. Последний матч, который он пропустил, состоялся в 1992 году, когда «Мидлсбро» обыграл «Вулверхэмптон» и вышел в Премьер-лигу. Это совпало с днём свадьбы его брата.

Уэйтс отметил, что за эти годы у него было несколько очень опасных моментов, включая период пандемии, когда ему не разрешали посещать игры. Несмотря на осознание того, что серия должна когда-нибудь закончиться, он готов продолжать поддерживать команду. В выездном матче Кубка Англии с «Фулхэмом», состоявшемся 10 января, Уэйтс достиг очередного важного рубежа в своей карьере — 1400 матчей.

«Я несколько раз был очень близок к тому, чтобы заболеть. Было несколько случаев, когда я, без сомнения, не прошёл бы тест на физическую подготовку, если бы он у меня был», — приводит слова Уэйтса BBC.

