«Челси» — «Арсенал»: Гарначо забил после выхода на замену на 57-й минуте

В эти минуты проходит матч 1/2 финала Кубка английской лиги сезона-2025/2026 между лондонскими «Челси» и «Арсеналом». Команды играют на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). На момент написания новости счёт 2:1 в пользу «канониров». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 57-й минуте вингер «Челси» Алехандро Гарначо сократил отставание в счёте. Аргентинец появился на поле на 53-й минуте

Ранее, на восьмой минуте, защитник «Арсенала» Бен Уайт открыл счёт ударом головой после подачи с углового. На 49-й минуте нападающий Виктор Дьёкереш удвоил преимущество «Арсенала».

В другой полуфинальной паре Кубка английской лиги встречались «Ньюкасл» и «Манчестер Сити». «Сороки» уступили «горожанам» со счётом 0:2, матч прошёл накануне, 13 января. Действующим победителем Кубка английской лиги является «Ньюкасл». В прошлогоднем финале «сороки» обыграли «Ливерпуль» (2:1).