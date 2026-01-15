Скидки
Главная Футбол Новости

Кельн — Бавария, результат матча 14 января 2026, счет 1:3, 17-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Бавария» одержала уверенную победу над «Кёльном» в матче 17-го тура Бундеслиги
Комментарии

Завершился матч 17-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Кёльн» и мюнхенская «Бавария». Игра проходила на стадионе «Кёльн». В качестве главного арбитра встречи выступил Патрик Иттрих. Матч закончился со счётом 1:3 в пользу мюнхенской команды.

Германия — Бундеслига . 17-й тур
14 января 2026, среда. 22:30 МСК
Кёльн
Кёльн
Окончен
1 : 3
Бавария
Мюнхен
1:0 Майна – 41'     1:1 Гнабри – 45+5'     1:2 Джэ – 71'     1:3 Карл – 84'    

Вскоре после начала матч был прерван на девять минут из-за задымления после использования болельщиками пиротехники. Счёт в матче открыл полузащитник хозяев поля Линтон Майна на 41-й минуте. В добавленное к первому тайму время форвард мюнхенцев Серж Гнабри счёт сравнял. Защитник «Баварии» Ким Мин Джэ вывел команду вперёд на 71-й минуте. Хавбек мюнхенцев Ленарт Карл на 84-й минуте установил окончательный счёт 3:1.

После 17 матчей Бундеслиги «Кёльн» набрал 17 очков и занимает 12-е место. «Бавария» заработала 47 очков и продолжает лидировать в немецком чемпионате.

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
