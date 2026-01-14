Скидки
Экс-игрок ЦСКА Бавин словами из Библии отреагировал на смерть воспитанника армейцев Адамса

Экс-игрок ЦСКА Бавин словами из Библии отреагировал на смерть воспитанника армейцев Адамса
Комментарии

Полузащитник Юрий Бавин словами из Библии прокомментировал смерть экс-партнёра по молодёжной команде ЦСКА Лайонела Адамса. Ранее стало известно, что 31-летний россиянин с нигерийскими корнями выпал из окна и скончался до прибытия скорой.

Фото: Личный архив Бавина

«Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе бог приведёт с ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших.

Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе божией, сойдёт с неба, и мёртвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем», — написал Бавин в телеграм-канале, прикрепив архивные фото с Адамсом.

