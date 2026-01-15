«Бетис» одержал волевую победу над «Эльче» в матче 1/8 финала Кубка Испании

Завершился матч 1/8 финала Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встречались «Бетис» из Севильи и «Эльче». Победу со счётом 2:1 одержали футболисты «Бетиса».
Счёт в матче открыл защитник гостей Лео Петро на 58-й минуте. Нападающий «Бетиса» Чими Авила сравнял счёт на 68-й минуте встречи. На 80-й минуте Авила оформил дубль.
Таким образом, «Эльче» завершил своё выступление в Кубке Испании — 2025/2026. «Бетис» квалифицировался в следующую стадию турнира.
Действующим победителем Кубка Испании является каталонская «Барселона». В финале прошлогоднего турнира каталонцы одержали победу над мадридским «Реалом» — 3:2 (1:0 д. вр.).