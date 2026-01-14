Новый тренер «Спартака» Карседо рассказал о реакции жены на решение перебраться в Москву

Новый главный тренер московского «Спартака» Хуан Карседо ответил, планирует ли перевозить семью в Россию и рассказал, как его жена отреагировала на решение перебраться в Москву. Испанец уже работал в «Спартаке» в 2012 году в качестве ассистента.

— Вы будете в Москве вместе с семьёй?

— После сборов сюда прилетит моя жена. Она тоже очень рада возможности вновь оказаться в Москве, лучше узнать город и наш клуб. Мы будем делить друг с другом эти чувства, — сказал Карседо в интервью официальному сайту «Спартака».

Карседо возглавил красно-белых 5 января. До переезда в Россию испанский специалист работал в «Пафосе», с которым стал чемпионом Кипра и квалифицировался в общий этап Лиги чемпионов УЕФА.