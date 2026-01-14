Скидки
Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Пиротехническое шоу задержало на девять минут матч «Кёльн» — «Бавария» в Бундеслиге

В матче 17-го тура Бундеслиги «Кёльн» принимает «Баварию» на своём поле, однако игра была приостановлена вскоре после начала. Причиной остановки стало масштабное пиротехническое шоу, организованное болельщиками. Густой дым окутал поле, что вынудило судью принять решение о временной приостановке матча. Игра возобновилась через девять минут.

Германия — Бундеслига . 17-й тур
14 января 2026, среда. 22:30 МСК
Кёльн
Кёльн
Окончен
1 : 3
Бавария
Мюнхен
1:0 Майна – 41'     1:1 Гнабри – 45+5'     1:2 Джэ – 71'     1:3 Карл – 84'    

По итогам первого тайма счёт 1:1. Полузащитник хозяев поля Линтон Майна открыл счёт на 41-й минуте, а в добавленное к первому тайму время форвард мюнхенцев Серж Гнабри сравнял счёт.

На данный момент «Кёльн» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги после 16 туров. «Бавария» продолжает лидировать в чемпионате с 44 очками.

