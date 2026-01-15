Скидки
Нигерия — Марокко: по итогам основного времени команды сыграли вничью

В эти минуты идёт матч полуфинала Кубка африканский наций — 2025 между сборными Нигерии и Марокко. Игра проходит на стадионе «Принц Мула Абдулла» в марокканском Рабате. В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэл Лари из Ганы. Счёт в матче 0:0 по итогам основного времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок африканских наций . 1/2 финала
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Нигерия
Окончен
0 : 0
2 : 4
Марокко

Команды не открыли счёт после двух таймов.

На стадии 1/4 финала нигерийская национальная команда победила Алжир со счётом 2:0. Сборная Марокко выиграла у Камеруна со счётом 2:0.

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. Изначально в соревновании принимали участие 24 национальные команды. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.

Календарь Кубка Африки – 2025
Турнирная сетка Кубка Африки – 2025
