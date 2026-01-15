Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РБ Лейпциг — Фрайбург, результат матча 14 января, счет 2:0, 17-й тур Бундеслиги 2025/2026

«РБ Лейпциг» обыграл «Фрайбург» в 17-м туре Бундеслиги
Комментарии

Завершился матч 17-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «РБ Лейпциг» и «Фрайбург». Встреча состоялась на стадионе «Лейпциг» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра матча выступил Роберт Хартман. Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали хозяева поля.

Германия — Бундеслига . 17-й тур
14 января 2026, среда. 22:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
2 : 0
Фрайбург
Фрайбург
1:0 Орбан – 53'     2:0 Ромуло – 56'    

Счёт в матче открыл защитник Вилли Орбан во втором тайме на 53-й минуте. Через три минуты бразильский нападающий Ромуло увеличил преимущество «РБ Лейпцига».

После этой игры «РБ Лейпциг» с 32 очками находится на третьем месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии. «Фрайбург» располагается на восьмой строчке, у команды 23 очка.

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
У экс-звезды «Краснодара» новый клуб, «Бавария» отдаёт вратаря. Трансферы и слухи дня
У экс-звезды «Краснодара» новый клуб, «Бавария» отдаёт вратаря. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android