«РБ Лейпциг» обыграл «Фрайбург» в 17-м туре Бундеслиги

Завершился матч 17-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «РБ Лейпциг» и «Фрайбург». Встреча состоялась на стадионе «Лейпциг» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра матча выступил Роберт Хартман. Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали хозяева поля.

Счёт в матче открыл защитник Вилли Орбан во втором тайме на 53-й минуте. Через три минуты бразильский нападающий Ромуло увеличил преимущество «РБ Лейпцига».

После этой игры «РБ Лейпциг» с 32 очками находится на третьем месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии. «Фрайбург» располагается на восьмой строчке, у команды 23 очка.