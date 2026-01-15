«Интер» минимально обыграл «Лечче» благодаря голу Франческо Эспозито

Завершился перенесённый матч 16-го тура итальянской Серии А, в котором встречались миланский «Интер» и «Лечче». Команды играли на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Фабио Мареска. Матч завершился победой хозяев поля со счётом 1:0.

Счёт в матче открыл Франческо Эспозито. Нападающий хозяев поля отличился во втором тайме на 78-й минуте.

«Интер» с 46 очками после 20 игр занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Лечче» набрал 17 очков после 20 туров и располагается на 17-й строчке.

В следующем туре чёрно-синие сыграют с «Удинезе» 17 января. На следующий день «Лечче» встретится с «Миланом».