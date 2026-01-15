Скидки
Главная Футбол Новости

Интер — Лечче, результат матча 14 января, счет 1:0, 16-й тур Серии А 2025/2026

«Интер» минимально обыграл «Лечче» благодаря голу Франческо Эспозито
Комментарии

Завершился перенесённый матч 16-го тура итальянской Серии А, в котором встречались миланский «Интер» и «Лечче». Команды играли на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Фабио Мареска. Матч завершился победой хозяев поля со счётом 1:0.

Италия — Серия А . 16-й тур
14 января 2026, среда. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
1 : 0
Лечче
Лечче
1:0 Эспозито – 78'    

Счёт в матче открыл Франческо Эспозито. Нападающий хозяев поля отличился во втором тайме на 78-й минуте.

«Интер» с 46 очками после 20 игр занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Лечче» набрал 17 очков после 20 туров и располагается на 17-й строчке.

В следующем туре чёрно-синие сыграют с «Удинезе» 17 января. На следующий день «Лечче» встретится с «Миланом».

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
