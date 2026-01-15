Скидки
«Барселона» и «Реал» стали лидерами по числу воспитанников в топ-5 европейских лиг — CIES

«Барселона» и «Реал» стали лидерами по числу воспитанников в топ-5 европейских лиг — CIES
Международный центр спортивных исследований CIES опубликовал рейтинг клубов с наибольшим числом воспитанников в топ-5 лиг Европы. Лидерами по количеству доморощенных игроков в сильнейших европейских чемпионатах стали испанские «Барселона» и «Реал».

У каталонцев 40 воспитанников, которые провели в топ-5 лигах 25 076 минут. 10 из них выступают в составе родного клуба. У «Реала» 35 выпускников академии, шестеро из которых играют за основу «сливочных». Тройку лидеров рейтинга замыкает французский «ПСЖ» (31).

Фото: CIES

Единственным клубом не из топ-5 в рейтинге является нидерландский «Аякс». У клуба из Амстердама пятое место с 27 воспитанниками.

