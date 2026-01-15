«Челси» — «Арсенал»: Дьёкереш удвоил преимущество «канониров» на 49-й минуте

В эти минуты проходит матч 1/2 финала Кубка английской лиги сезона-2025/2026 между лондонскими «Челси» и «Арсеналом». Команды играют на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). На момент написания новости счёт 2:0 в пользу «канониров». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 49-й минуте нападающий Виктор Дьёкереш удвоил преимущество «Арсенала». Ранее, на седьмой минуте, защитник «Арсенала» Бен Уайт открыл счёт ударом головой после подачи с углового.

В другой полуфинальной паре Кубка английской лиги встречались «Ньюкасл» и «Манчестер Сити». «Сороки» уступили «горожанам» со счётом 0:2, матч прошёл накануне, 13 января. Действующим победителем Кубка английской лиги является «Ньюкасл». В прошлогоднем финале «сороки» обыграли «Ливерпуль» (2:1) и впервые в своей истории выиграли этот трофей.