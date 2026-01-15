«Арсенал» одолел «Челси» в полуфинале Кубка лиги в матче с пятью голами

Завершился матч 1/2 финала Кубка английской лиги сезона-2025/2026 между лондонскими «Челси» и «Арсеналом». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Победу со счётом 3:2 праздновали подопечные Микеля Артеты.

На седьмой минуте защитник «Арсенала» Бен Уайт открыл счёт ударом головой после подачи с углового. На 49-й минуте нападающий Виктор Дьёкереш удвоил преимущество своей команды. На 57-й минуте вингер «Челси» Алехандро Гарначо сократил отставание в счёте. На 71-й минуте полузащитник Мартин Субименди забил третий гол «канониров». На 83-й минуте Гарначо оформил дубль.

Ответный полуфинальный матч Кубка английской лиги состоится 2 февраля. В финале победитель противостояния встретится с сильнейшей командой из пары «Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Обладатель Кубка определится 22 марта.