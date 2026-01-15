Скидки
Челси — Арсенал, результат матча 14 января 2026, счёт 2:3, 1/2 финала Кубка английской лиги 2025/2026

«Арсенал» одолел «Челси» в полуфинале Кубка лиги в матче с пятью голами
Комментарии

Завершился матч 1/2 финала Кубка английской лиги сезона-2025/2026 между лондонскими «Челси» и «Арсеналом». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Победу со счётом 3:2 праздновали подопечные Микеля Артеты.

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 3
Арсенал
Лондон
0:1 Уайт – 7'     0:2 Дьёкереш – 49'     1:2 Гарначо – 57'     1:3 Субименди – 71'     2:3 Гарначо – 83'    

На седьмой минуте защитник «Арсенала» Бен Уайт открыл счёт ударом головой после подачи с углового. На 49-й минуте нападающий Виктор Дьёкереш удвоил преимущество своей команды. На 57-й минуте вингер «Челси» Алехандро Гарначо сократил отставание в счёте. На 71-й минуте полузащитник Мартин Субименди забил третий гол «канониров». На 83-й минуте Гарначо оформил дубль.

Ответный полуфинальный матч Кубка английской лиги состоится 2 февраля. В финале победитель противостояния встретится с сильнейшей командой из пары «Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Обладатель Кубка определится 22 марта.

Календарь Кубка английской лиги сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка английской лиги сезона-2025/2026
Новости. Футбол
