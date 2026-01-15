«Челси» — «Арсенал»: Гарначо оформил дубль на 83-й минуте

В эти минуты проходит матч 1/2 финала Кубка английской лиги сезона-2025/2026 между лондонскими «Челси» и «Арсеналом». Команды играют на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). На момент написания новости счёт 3:1 в пользу «канониров». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 83-й минуте вингер «Челси» Алехандро Гарначо оформил дубль.
Ранее, на восьмой минуте, защитник «Арсенала» Бен Уайт открыл счёт ударом головой после подачи с углового. На 49-й минуте нападающий Виктор Дьёкереш удвоил преимущество «Арсенала». На 57-й минуте Гарначо сократил отставание в счёте. На 71-й минуте полузащитник Мартин Субименди удвоил преимущество подопечных Микеля Артеты.
В другой полуфинальной паре Кубка английской лиги встречались «Ньюкасл» и «Манчестер Сити». «Сороки» уступили «горожанам» со счётом 0:2, матч прошёл накануне, 13 января. Действующим победителем Кубка английской лиги является «Ньюкасл».
