Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Челси» — «Арсенал»: Гарначо оформил дубль на 83-й минуте

Комментарии

В эти минуты проходит матч 1/2 финала Кубка английской лиги сезона-2025/2026 между лондонскими «Челси» и «Арсеналом». Команды играют на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). На момент написания новости счёт 3:1 в пользу «канониров». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Челси
Лондон
2-й тайм
2 : 3
Арсенал
Лондон
0:1 Уайт – 7'     0:2 Дьёкереш – 49'     1:2 Гарначо – 57'     1:3 Субименди – 71'     2:3 Гарначо – 83'    

На 83-й минуте вингер «Челси» Алехандро Гарначо оформил дубль.

Ранее, на восьмой минуте, защитник «Арсенала» Бен Уайт открыл счёт ударом головой после подачи с углового. На 49-й минуте нападающий Виктор Дьёкереш удвоил преимущество «Арсенала». На 57-й минуте Гарначо сократил отставание в счёте. На 71-й минуте полузащитник Мартин Субименди удвоил преимущество подопечных Микеля Артеты.

В другой полуфинальной паре Кубка английской лиги встречались «Ньюкасл» и «Манчестер Сити». «Сороки» уступили «горожанам» со счётом 0:2, матч прошёл накануне, 13 января. Действующим победителем Кубка английской лиги является «Ньюкасл».

