Альбасете — Реал Мадрид, результат матча 14 января 2026, счёт 3:2, 1/8 финала Кубка Испании 2025/2026

«Реал» уступил клубу второй лиги и вылетел из Кубка Испании в первом матче при Арбелоа
Комментарии

Завершился матч 1/8 финала Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встречались «Альбасете» из второй по силе лиги страны и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Карлос Бельмонте» в Альбасете (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Виктор Гарсия Вердура. Победу со счётом 3:2 праздновали гости.

Кубок Испании . 1/8 финала
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Альбасете
Альбасете
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Вильяр – 42'     1:1 Мастантуоно – 45+3'     2:1 Бетанкор – 82'     2:2 Гарсия – 90+1'     3:2 Бетанкор – 90+4'    

На 42-й минуте полузащитник Хави Вильяр вывел «Альбасете» вперёд. На 45+3-й минуте аргентинец Франко Мастантуоно восстановил равенство в счёте. На 82-й минуте нападающий Хефте Бетанкор вновь вывел хозяев поля вперёд. На 90+1-й минуте нападающий Гонсало Гарсия забил второй гол «Реала». На 90+4-й минуте форвард Бетанкор принёс «Альбасете» победу.

Таким образом, мадридский «Реал» вылетел из Кубка Испании. Матч с «Альбасете» стал для «сливочных» первым под руководством нового главного тренера Альваро Арбелоа. Ранее специалист сменил на этом посту своего соотечественника Хаби Алонсо.

