Арбелоа стал вторым из последних девяти тренеров «Реала», проигравшим в дебютном матче

Новый главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа проиграл в своём дебютном матче во главе мадридского клуба. «Реал» в Кубке Испании сенсационно уступил Альбасете» (2:3) из второй по силе лиги страны.

Кубок Испании . 1/8 финала
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Альбасете
Альбасете
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Вильяр – 42'     1:1 Мастантуоно – 45+3'     2:1 Бетанкор – 82'     2:2 Гарсия – 90+1'     3:2 Бетанкор – 90+4'    

Ранее лишь один из последних девяти главных тренеров «Реала» проиграл свой дебютный матч во всех турнирах (5 побед, 3 ничьи) — Хулен Лопетеги в игре с «Атлетико» в Суперкубке УЕФА-2018 (2:4), сообщает OptaJose в социальной сети X.

Таким образом, мадридский «Реал» вылетел из Кубка Испании. Матч с «Альбасете» стал для «сливочных» первым под руководством нового главного тренера Альваро Арбелоа. Ранее специалист сменил на этом посту своего соотечественника Хаби Алонсо.

