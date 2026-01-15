Арбелоа стал вторым из последних девяти тренеров «Реала», проигравшим в дебютном матче

Новый главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа проиграл в своём дебютном матче во главе мадридского клуба. «Реал» в Кубке Испании сенсационно уступил Альбасете» (2:3) из второй по силе лиги страны.

Ранее лишь один из последних девяти главных тренеров «Реала» проиграл свой дебютный матч во всех турнирах (5 побед, 3 ничьи) — Хулен Лопетеги в игре с «Атлетико» в Суперкубке УЕФА-2018 (2:4), сообщает OptaJose в социальной сети X.

Таким образом, мадридский «Реал» вылетел из Кубка Испании. Матч с «Альбасете» стал для «сливочных» первым под руководством нового главного тренера Альваро Арбелоа. Ранее специалист сменил на этом посту своего соотечественника Хаби Алонсо.