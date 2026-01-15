Скидки
Главная Футбол Новости

Эмоциональные реакции игроков «Реала» и «Альбасете» после сенсации в матче Кубка Испании

Эмоциональные реакции игроков «Реала» и «Альбасете» после сенсации в матче Кубка Испании
«Альбасете» из второй по силе лиги страны обыграл мадридский «Реал» в матче 1/8 финала Кубка Испании сезона-2025/2026, забив решающий гол в компенсированное ко второму тайму время. Встреча завершилась со счётом 3:2. Футболисты обеих команд эмоционально отреагировали на результат игры.

Кубок Испании . 1/8 финала
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Альбасете
Альбасете
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Вильяр – 42'     1:1 Мастантуоно – 45+3'     2:1 Бетанкор – 82'     2:2 Гарсия – 90+1'     3:2 Бетанкор – 90+4'    

Игроки «Королевского клуба» подавлены результатом и выражают удивление случившемуся. Футболисты команды из Альбасете после финального свистка счастливо отмечали сенсационную победу своей команды. Одним из самых эмоциональных был голкипер хозяев Рауль Лисоайн, совершивший по ходу встречи четыре сейва.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

