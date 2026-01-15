Скидки
Нигерия — Марокко: результат матча 0:0 пен. 2:4, 1/2 финала Кубка африканских наций, 14 января 2025

Сборная Марокко обыграла Нигерию в серии пенальти и вышла в финал Кубка Африки
В ночь с 14 на 15 января завершился матч 1/2 финала Кубка африканских наций, в котором встречались сборные Нигерии и и хозяйка соревнования Марокко. Команды играли на стадионе «Принц Мула Абдулла» в Рабате (Марокко). Основное и дополнительное время завершились нулевой ничьей, а в серии послематчевых пенальти точнее были марокканцы — 4:2.

Кубок африканских наций . 1/2 финала
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Нигерия
Окончен
0 : 0
2 : 4
Марокко

Решающий удар с 11-метровой отметки в послематчевой серии исполнил форвард Юссеф Эн-Несири.

В финале турнира сборная Марокко сыграет с национальной командой Сенегала, которая ранее в другом полуфинале одолела Египет с минимальным счётом 1:0. Матч за бронзу состоится 17 января. Финал турнира пройдёт днём позже — 18 января.

Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.

Календарь Кубка африканских наций
Турнирная сетка Кубка африканских наций
