Сборная Марокко обыграла Нигерию в серии пенальти и вышла в финал Кубка Африки

В ночь с 14 на 15 января завершился матч 1/2 финала Кубка африканских наций, в котором встречались сборные Нигерии и и хозяйка соревнования Марокко. Команды играли на стадионе «Принц Мула Абдулла» в Рабате (Марокко). Основное и дополнительное время завершились нулевой ничьей, а в серии послематчевых пенальти точнее были марокканцы — 4:2.

Решающий удар с 11-метровой отметки в послематчевой серии исполнил форвард Юссеф Эн-Несири.

В финале турнира сборная Марокко сыграет с национальной командой Сенегала, которая ранее в другом полуфинале одолела Египет с минимальным счётом 1:0. Матч за бронзу состоится 17 января. Финал турнира пройдёт днём позже — 18 января.

Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.