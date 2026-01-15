Эмоции Арбелоа после сенсационного поражения «Реала» клубу из Сегунды в Кубке Испании

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа был расстроен после сенсационного поражения команды в матче 1/8 финала Кубка Испании клубу из Сегунды «Альбасете» (2:3). Матч с «Альбасете» стал для «сливочных» первым под руководством нового главного тренера Арбелоа. Ранее специалист сменил на этом посту своего соотечественника Хаби Алонсо.

Фото: Denis Doyle/Getty Images

Таким образом, мадридский «Реал» вылетел из Кубка Испании.

Ранее сообщалось, что Арбелоа стал вторым из последних девяти тренеров «Реала», проигравшим в дебютном матче. Также неудачно стартовал в мадридском клубе Хулен Лопетеги, который проиграл в матче с «Атлетико» в Суперкубке УЕФА-2018 (2:4).