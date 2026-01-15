Определились финалисты и участники матча за бронзу на Кубке Африки — 2026

В ночь с 14 на 15 января, состоялись матчи 1/2 финала Кубка африканских наций — 2026. Сенегал с минимальным счётом одолел Египет (1:0), а Марокко в серии послематчевых ударов переиграла Нигерию. Таким образом, определились участники матча за бронзовые медали и команды, разыграющие трофей в финале турнира.

В матче за третье место сыграют сборные Египта и Нигерии, а во встрече за титул сойдутся хозяйка турнира национальная команда Марокко и Сенегал.

Матч за третье место:

Египет — Нигерия

Финальный матч:

Сенегал — Марокко

Матч за бронзу пройдёт в субботу, 17 января, в 19:00 мск. Победитель турнира определится в финальном матче, который состоится в воскресенье, 18 января. Начало — 22:00 мск.

