Определились финалисты и участники матча за бронзу на Кубке Африки — 2026
В ночь с 14 на 15 января, состоялись матчи 1/2 финала Кубка африканских наций — 2026. Сенегал с минимальным счётом одолел Египет (1:0), а Марокко в серии послематчевых ударов переиграла Нигерию. Таким образом, определились участники матча за бронзовые медали и команды, разыграющие трофей в финале турнира.
В матче за третье место сыграют сборные Египта и Нигерии, а во встрече за титул сойдутся хозяйка турнира национальная команда Марокко и Сенегал.
Матч за третье место:
Египет — Нигерия
Кубок африканских наций . 1/2 финала
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Нигерия
Окончен
0 : 0
2 : 4
Марокко
Финальный матч:
Сенегал — Марокко
Кубок африканских наций . Финал
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч за бронзу пройдёт в субботу, 17 января, в 19:00 мск. Победитель турнира определится в финальном матче, который состоится в воскресенье, 18 января. Начало — 22:00 мск.
