Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определились финалисты и участники матча за бронзу на Кубке Африки — 2026

Определились финалисты и участники матча за бронзу на Кубке Африки — 2026
Комментарии

В ночь с 14 на 15 января, состоялись матчи 1/2 финала Кубка африканских наций — 2026. Сенегал с минимальным счётом одолел Египет (1:0), а Марокко в серии послематчевых ударов переиграла Нигерию. Таким образом, определились участники матча за бронзовые медали и команды, разыграющие трофей в финале турнира.

В матче за третье место сыграют сборные Египта и Нигерии, а во встрече за титул сойдутся хозяйка турнира национальная команда Марокко и Сенегал.

Матч за третье место:

Египет — Нигерия

Кубок африканских наций . 1/2 финала
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Нигерия
Окончен
0 : 0
2 : 4
Марокко

Финальный матч:

Сенегал — Марокко

Кубок африканских наций . Финал
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч за бронзу пройдёт в субботу, 17 января, в 19:00 мск. Победитель турнира определится в финальном матче, который состоится в воскресенье, 18 января. Начало — 22:00 мск.

Материалы по теме
Сборная Марокко обыграла Нигерию в серии пенальти и вышла в финал Кубка Африки

Победители футбольных турниров-2025:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android