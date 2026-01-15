Скидки
«Реал» раздумывает над увольнением Арбелоа после его дебютного матча — The Touchline

«Реал» раздумывает над увольнением Арбелоа после его дебютного матча — The Touchline
Комментарии

Руководство «Реала» не испытывает колебаний по поводу возможной скорой отставки Альваро Арбелоа, если сочтёт, что он не подходит команде. Несмотря на болезненный вылет из Кубка, в клубе считают, что Арбелоа заслуживает ещё одного матча, прежде чем будет принято окончательное решение, сообщает The Touchline в социальной сети X.

Кубок Испании . 1/8 финала
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Альбасете
Альбасете
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Вильяр – 42'     1:1 Мастантуоно – 45+3'     2:1 Бетанкор – 82'     2:2 Гарсия – 90+1'     3:2 Бетанкор – 90+4'    

В дебютном матче под руководством Арбелоа «Реал» сенсационно проиграл в 1/8 финала Кубка Испании «Альбасете» со счётом 2:3.

Ранее специалист сменил на этом посту своего соотечественника Хаби Алонсо. В следующем матче «Реал» встретится с «Леванте» в матче чемпионата Испании. Игра состоится 17 января.

