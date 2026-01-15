Скидки
Порту — Бенфика, результат матча 1:0, 1/4 финала Кубка Португалии, 15 января 2025, Вейга, Беднарек, статистика, карточки

«Порту» обыграл «Бенфику» в 1/4 финала Кубка Португалии. Арбитр показал 11 жёлтых карточек
В Порту (Португалия) на стадионе «Драгау» состоялся матч 1/4 финала Кубка Португалии, в котором «Порту» принимал «Бенфику». Встреча завершилась победой хозяев с минимальным счётом 1:0. Таким образом, «драконы» вышли в полуфинал турнира.

Кубок Португалии . 1/4 финала
14 января 2026, среда. 23:45 МСК
Порту
Порту
Окончен
1 : 0
Бенфика
Лиссабон
1:0 Беднарек – 15'    

Футболисты «Порту» решили исход встречи уже в первом тайме — единственный и победный мяч забил польский защитник Ян Беднарек. Результативную передачу оформил испанский полузащитник Габриэль Вейга. Отметим, матч примечателен тем, что главный судья встречи Фабиу Вериссиму показал футболистам 11 жёлтых карточек: пять «горчичников» получили хозяева, шесть — гости.

В полуфинале соревнования «Порту» проведёт двухматчевое противостояние с «Торринсе». Другую пару составит «Фафи», сенсационно переигравший «Брагу», и победитель противостояния «Спортинг» — «АБС».

Напомним, действующим обладателем трофея является «Спортинг», победивший в финале сезона-2024/2025 «Бенфику» (3:1 д.вр.).

Определились финалисты и участники матча за бронзу на Кубке Африки — 2026

Какие карточки есть в футболе:

