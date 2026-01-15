Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Финал Кубка африканских наций — 2026: дата и время, где пройдёт матч, где смотреть, кто сыграет

Финал Кубка Африки — 2026: дата и время, где пройдёт матч, где смотреть
Комментарии

В воскресенье, 18 января, состоится финал Кубка африканских наций — 2026, в котором сыграют сборная Марокко и национальная команда Сенегала. Игра пройдёт на стадионе «Принц Мула Абдулла» вместимостью в 69500 зрителей в столице Марокко Рабате. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Кубок африканских наций . Финал
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Права на трансляцию матча Кубка африканских наций Сенегал — Марокко в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Напомним, в полуфинале турнира Сенегал обыграл Египет (1:0), а Марокко — Нигерию (0:0, пен. 4:2). Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.

Материалы по теме
Определились финалисты и участники матча за бронзу на Кубке Африки — 2026

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android