Финал Кубка Африки — 2026: дата и время, где пройдёт матч, где смотреть

В воскресенье, 18 января, состоится финал Кубка африканских наций — 2026, в котором сыграют сборная Марокко и национальная команда Сенегала. Игра пройдёт на стадионе «Принц Мула Абдулла» вместимостью в 69500 зрителей в столице Марокко Рабате. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Права на трансляцию матча Кубка африканских наций Сенегал — Марокко в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Напомним, в полуфинале турнира Сенегал обыграл Египет (1:0), а Марокко — Нигерию (0:0, пен. 4:2). Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.