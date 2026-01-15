Скидки
Карвахаль обратился к болельщикам после сенсационного поражения «Реала» от «Альбасете»

Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль прокомментировал сенсационное поражение команды в 1/8 финала Кубка Испании «Альбасете» со счётом 2:3 и обратился к болельщикам клуба.

Кубок Испании . 1/8 финала
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Альбасете
Альбасете
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Вильяр – 42'     1:1 Мастантуоно – 45+3'     2:1 Бетанкор – 82'     2:2 Гарсия – 90+1'     3:2 Бетанкор – 90+4'    

«Мы должны усердно работать, мы должны значительно улучшить свою игру. Мы не на должном уровне, и мы обещаем выложиться на полную», — приводит слова Карвахаля AS.

Матч с «Альбасете» стал для «сливочных» первым под руководством нового главного тренера Арбелоа. Ранее специалист сменил на этом посту своего соотечественника Хаби Алонсо. Ранее сообщалось, что Арбелоа стал вторым из последних девяти тренеров «Реала», проигравшим в дебютном матче. Также неудачно стартовал в мадридском клубе Хулен Лопетеги, который проиграл в матче с «Атлетико» в Суперкубке УЕФА-2018 (2:4).

Кошмарная сенсация «Реала»! Вылетели из Кубка от аутсайдера второй лиги на 90+4-й минуте!
Кошмарная сенсация «Реала»! Вылетели из Кубка от аутсайдера второй лиги на 90+4-й минуте!
