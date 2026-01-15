Арбелоа назвал виновного за вылет «Реала» из Кубка Испании от команды из второй лиги

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа поделился эмоциями и рассказал о виновном за ранний вылет команды из Кубка Испании сезона-2025/2026. Напомним, в матче 1/8 финала турнира «сливочные» проиграли «Альбасете» со счётом 2:3, пропустив решающий мяч в компенсированное ко второму тайму время.

«В этом клубе даже ничья воспринимается как плохой результат, почти трагедия, а поражение — тем более, особенно от команды из другой лиги. Если и искать виновных, то в первую очередь я: я выбирал состав, задавал игровой стиль и делал замены. Могу только поблагодарить игроков за то, как они меня приняли, и помочь им восстановиться физически и психологически. Я был уверен в выборе состава. У меня талантливые футболисты, но им нелегко сразу выполнить то, чего я прошу. В итоге ответственность остаётся на мне», — приводит слова Арбелоа издание Marca.

Матч с «Альбасете» стал для «сливочных» первым под руководством нового главного тренера Альваро Арбелоа. Ранее специалист сменил на этом посту своего соотечественника Хаби Алонсо.

