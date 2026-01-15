Скидки
Тренер «Реала» Арбелоа высказался от Винисиусе после вылета команды из Кубка Испании

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о нападающем клуба Винисиусе Жуниоре после поражения команды в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Альбасете». Это был первый матч мадридского клуба под руководством нового тренера.

«Положительным моментом стало то, что после всего, через что он прошёл, после всех усилий и долгого перелёта, он захотел отыграть матч до последней минуты. Это тот Вини, которого я хочу видеть — тот, кто берет на себя ответственность. У него будут как более яркие дни, так и менее удачные. Но это тот Вини, который мне нужен. Если «Реал» хочет побеждать, нам необходима его лучшая версия», — приводит слова Арбелоа AS.

Винисиус вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.

