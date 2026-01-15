Фото: победный гол «Альбасете», пропущенный вратарём «Реала» Луниным на 90+4-й минуте

«Альбасете» из второй по силе лиги страны выбил мадридский «Реал» из Кубка Испании сезона-2025/2026, забив решающий гол на 90+4-й минуте. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В компенсированное ко второму тайму время форвард команды из Альбасете Хефте Бетанкор протащил мяч со своей половины поля по левому полуфлангу. Голкипер «Реала» Андрей Лунин выходить не стал, в итоге форвард «Альбасете» слева забрался в штрафную и сделал два удара по воротам. Первый мяч пришёлся в защитника мадридцев Даниэля Карвахаля, а повторный он исполнил из-под капитана «сливочных». Мяч по дуге влетел в дальний угол мимо вратаря Лунина.

Таким образом, мадридский «Реал» вылетел из Кубка Испании, а команда из Альбасете продолжит участие в турнире.

