Главная Футбол Новости

Фото: победный гол «Альбасете», пропущенный вратарём «Реала» Луниным на 90+4-й минуте

Фото: победный гол «Альбасете», пропущенный вратарём «Реала» Луниным на 90+4-й минуте
Комментарии

«Альбасете» из второй по силе лиги страны выбил мадридский «Реал» из Кубка Испании сезона-2025/2026, забив решающий гол на 90+4-й минуте. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Кубок Испании . 1/8 финала
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Альбасете
Альбасете
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Вильяр – 42'     1:1 Мастантуоно – 45+3'     2:1 Бетанкор – 82'     2:2 Гарсия – 90+1'     3:2 Бетанкор – 90+4'    

В компенсированное ко второму тайму время форвард команды из Альбасете Хефте Бетанкор протащил мяч со своей половины поля по левому полуфлангу. Голкипер «Реала» Андрей Лунин выходить не стал, в итоге форвард «Альбасете» слева забрался в штрафную и сделал два удара по воротам. Первый мяч пришёлся в защитника мадридцев Даниэля Карвахаля, а повторный он исполнил из-под капитана «сливочных». Мяч по дуге влетел в дальний угол мимо вратаря Лунина.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Таким образом, мадридский «Реал» вылетел из Кубка Испании, а команда из Альбасете продолжит участие в турнире.

Арбелоа назвал виновного за вылет «Реала» из Кубка Испании от команды из второй лиги

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
