Вратарь «Реала» Лунин получил самую низкую оценку в проигранном матче Кубка с «Альбасете»

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин получил плохую оценку в составе испанского клуба после матча 1/8 финала Кубка Испании — 2025/2026 с «Альбасете» (2:3).

Лунин получил самую низкую оценку среди игроков, выходивших на поле, по версии Flashscore — 5,8. В тройку с самыми низкими оценками этого матча вошёл испанский защитник «Реала» Рауль Асенсио (5,9). Меньше всех заработал за матч в составе «Альбасете», испанский полузащитник, вышедший на замену, Агус Медина (5,9).

Наивысшую оценку в составе «Реала» получил турецкий атакующий полузащитник Арда Гюлер (7,7). Среди всех игроков встречи наивысший рейтинг Flashscore выставил форварду «Альбасете» Хефте Бетанкор — 8,8. Испанец вышел на замену на 58-й минуте, отметился дублем, включая победный гол, и получил жёлтую карточку.

Фото: Flashscore

Фото: Flashscore

Отметим, что «Альбасете» вышел в 1/4 финала Кубка Испании, а «Реал», который в минувшем сезоне дошёл до финала турнира, завершил здесь своё выступление.

