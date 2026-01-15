«Думаю, сегодня мы достигли дна». Карвахаль – о вылете «Реала» из Кубка Испании
Поделиться
Защитник «Реала» Дани Карвахаль заявил, что команда ещё может переломить ход сезона после вылета команды из Кубка Испании. В 1/8 финала турнира мадридский клуб проиграл «Альбасете» со счётом 2:3. Эта игра стала первой для «Реала» под руководством нового главного тренера Альваро Арбелоа.
Кубок Испании . 1/8 финала
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Альбасете
Альбасете
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Вильяр – 42' 1:1 Мастантуоно – 45+3' 2:1 Бетанкор – 82' 2:2 Гарсия – 90+1' 3:2 Бетанкор – 90+4'
«Думаю, сегодня мы достигли дна. Нас выбила из турнира команда из второго дивизиона. Поздравляю их. С завтрашнего дня мы все займемся самокритикой, как индивидуально, так и коллективно. Ещё есть время, чтобы переломить ход сезона», — приводит слова Карвахаля ESPN.
В следующем матче «Реал» встретится с «Леванте» в Кубке Испании. Игра пройдёт 17 января.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 января 2026
-
03:42
-
03:36
-
03:30
-
03:08
-
02:52
-
02:46
-
02:43
-
02:24
-
02:10
-
02:04
-
01:51
-
01:43
-
01:42
-
01:26
-
00:59
-
00:58
-
00:55
-
00:55
-
00:45
-
00:43
-
00:37
-
00:32
-
00:31
-
00:28
-
00:24
-
00:18
-
00:10
-
00:02
- 14 января 2026
-
23:55
-
23:51
-
23:48
-
23:37
-
23:13
-
23:10
-
22:52