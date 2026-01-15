«Меня это удивляло». Зобнин – о работе со Станковичем в «Спартаке»

Капитан «Спартака» Роман Зобнин высказался о работе с бывшим главным тренером клуба Деяном Станковичем.

— Во‑первых, Станкович нерусский… Если идет общение один на один, переводчик не должен в любом случае знать многих вещей, если какой‑то такой разговор идет откровенный. Я со Станковичем разговаривал тоже один раз, это было еще в начале работы в «Спартаке». А с Вадимом Романовым я разговаривал практически каждый день. Здесь можно сказать, что у каждого тренера свой стиль работы: кто‑то разговаривает, кто‑то не разговаривает. И ты должен просто это принять и всё.

— То есть тебя не удивляло, что главный тренер с капитаном команды за полтора года разговаривал всего один раз?

— Меня это удивляло. И это удивляло всех. Это касается не только капитана команды. Но мы это принимали, потому что это его стиль. Он так работает. Здесь никаких претензий не может быть, — сказал Зобнин в эфире «Матч ТВ».

Станкович покинул пост главного тренера «Спартака» в ноябре 2025 года. Исполняющим обязанности был назначен Вадим Романов. 5 января «Спартак» объявил о назначении Хуана Карседо на пост главного тренера.