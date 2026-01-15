Скидки
Аршавин отреагировал на решение ФИФА о трансферном бане в отношении «Ростова»

Аршавин отреагировал на решение ФИФА о трансферном бане в отношении «Ростова»
Бывший футболист сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мыслями о трансферном бане «Ростова».

«Я думаю, что «Ростов» эту проблему решит. Клубу такие проблемы не в новинку. Мне кажется, если они выплатят, то и бан снимут. Всё равно в составе у «Ростова» есть кому играть. Не самая тяжёлая ситуация, € 500 тысяч точно наскребут», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) запретила «Ростову» регистрировать новых футболистов в течение трёх трансферных окон. Эта информация была опубликована на официальном сайте ФИФА. Причины такого решения не были раскрыты. Запрет на деятельность клуба был наложен 13 января.

