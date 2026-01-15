Скидки
Сенегал — Египет, видеообзор матча 15 января 2026, счёт 1:0, 1/2 финала Кубка Африки, Садио Мане, Мохамед Салах

Гол Мане — в видеообзоре матча Сенегал — Египет в полуфинале Кубка Африки
Комментарии

Сборная Сенегала обыграла национальную команду Египта в полуфинальном матче Кубка африканских наций 2026 года со счётом 1:0.

Кубок африканских наций . 1/2 финала
14 января 2026, среда. 20:00 МСК
Сенегал
Окончен
1 : 0
Египет
1:0 Мане – 78'    

В составе победителей единственный и победный мяч забил форвард сборной Сенегала Садио Мане. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данного матча.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В финале Сенегал встретится с Марокко. Встреча пройдёт 18 января. В матче за бронзу сыграют сборные Нигерии и Египта

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января.

