Гол Мане — в видеообзоре матча Сенегал — Египет в полуфинале Кубка Африки

Сборная Сенегала обыграла национальную команду Египта в полуфинальном матче Кубка африканских наций 2026 года со счётом 1:0.

В составе победителей единственный и победный мяч забил форвард сборной Сенегала Садио Мане. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данного матча.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В финале Сенегал встретится с Марокко. Встреча пройдёт 18 января. В матче за бронзу сыграют сборные Нигерии и Египта

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января.