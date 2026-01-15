Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Павлюченко обратился к Баринову после его перехода из «Локомотива» в ЦСКА

Павлюченко обратился к Баринову после его перехода из «Локомотива» в ЦСКА
Комментарии

Экс-форвард московского «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал переход полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

«Братец, это твой личный футбольный путь, твоя личная жизнь, делай так, как считаешь нужным! Ты всем всё доказал, красавец. Удачи!», — написал Павлюченко под прощальным постом Баринова в одной из социальных сетей.

ЦСКА объявил о переходе Баринова из «Локомотива» 13 января. Полузащитник подписал контракт с красно-синими, рассчитанный до конца сезона-2028/2029.

29-летний футболист является воспитанником академии железнодорожников. В составе взрослой команды «Локомотива» он принял участие в 274 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 27 результативными передачами.

Материалы по теме
Глушаков дал совет Баринову, как вести себя с болельщиками после перехода в ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android