Павлюченко обратился к Баринову после его перехода из «Локомотива» в ЦСКА

Экс-форвард московского «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал переход полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

«Братец, это твой личный футбольный путь, твоя личная жизнь, делай так, как считаешь нужным! Ты всем всё доказал, красавец. Удачи!», — написал Павлюченко под прощальным постом Баринова в одной из социальных сетей.

ЦСКА объявил о переходе Баринова из «Локомотива» 13 января. Полузащитник подписал контракт с красно-синими, рассчитанный до конца сезона-2028/2029.

29-летний футболист является воспитанником академии железнодорожников. В составе взрослой команды «Локомотива» он принял участие в 274 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 27 результативными передачами.