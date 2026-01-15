Скидки
Клубное ТВ «Реала» раскритиковало команду после сенсационного вылета из Кубка Испании

Комментарии

Клубное ТВ «Реала» высказалось о поражении команды в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Альбасете» (2:3).

Кубок Испании . 1/8 финала
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Альбасете
Альбасете
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Вильяр – 42'     1:1 Мастантуоно – 45+3'     2:1 Бетанкор – 82'     2:2 Гарсия – 90+1'     3:2 Бетанкор – 90+4'    

«Сегодня «Реал» не показал себя в Альбасете. Мы должны признать это, это очень плохой имидж. Арбелоа не виноват, и этот матч должен стать поворотным моментом. За три дня мы потеряли два титула.

«Сейчас это должно измениться. Нам нужно значительно улучшить свою игру, и сделать это быстро. Один из турниров проигран, но в субботу состоится Ла Лига, Лига чемпионов возобновится, и мы должны отреагировать сейчас. «Реал» должен выбраться из этой ситуации», — приводит слова клубного телевидения мадридского клуба Football Espana.

Этот матч стал дебютным для «Реала» под руководством нового главного тренера клуба Альваро Арбелоа, который на этом посту сменил Хаби Алонсо. 11 января мадридский клуб проиграл «Барселоне» (2:3) в финале Суперкубка Испании, после чего был уволен Алонсо.

