Клубное ТВ «Реала» раскритиковало команду после сенсационного вылета из Кубка Испании

Клубное ТВ «Реала» высказалось о поражении команды в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Альбасете» (2:3).

«Сегодня «Реал» не показал себя в Альбасете. Мы должны признать это, это очень плохой имидж. Арбелоа не виноват, и этот матч должен стать поворотным моментом. За три дня мы потеряли два титула.

«Сейчас это должно измениться. Нам нужно значительно улучшить свою игру, и сделать это быстро. Один из турниров проигран, но в субботу состоится Ла Лига, Лига чемпионов возобновится, и мы должны отреагировать сейчас. «Реал» должен выбраться из этой ситуации», — приводит слова клубного телевидения мадридского клуба Football Espana.

Этот матч стал дебютным для «Реала» под руководством нового главного тренера клуба Альваро Арбелоа, который на этом посту сменил Хаби Алонсо. 11 января мадридский клуб проиграл «Барселоне» (2:3) в финале Суперкубка Испании, после чего был уволен Алонсо.