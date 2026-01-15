Стало известно, что происходило в раздевалке «Реала» после сенсационного поражения в Кубке
После матча 1/8 финала Кубка Испании сезона-2025/2026, где «Реал» проиграл «Альбасете» (2:3), в раздевалке «сливочных» была тишина и ни один игрок не произнёс ни слова. Об этом сообщает журналист El Chiringuito Хосе Луис Санчес.
Кубок Испании . 1/8 финала
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Альбасете
Альбасете
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Вильяр – 42' 1:1 Мастантуоно – 45+3' 2:1 Бетанкор – 82' 2:2 Гарсия – 90+1' 3:2 Бетанкор – 90+4'
По информации источника, атмосфера раздевалки была сопоставима с похоронами. Отмечается, что вмешался главный тренер мадридцев Альваро Арбелоа и выразил команде поддержку. Утверждается, что испанский специалист призвал игроков к единству, более усердной работе и заявил, что именно он несёт наибольшую ответственность за результат.
Отметим, мадридский «Реал» вылетел из Кубка Испании, а команда из Альбасете продолжит участие в турнире.
Комментарии
