Стало известно, что происходило в раздевалке «Реала» после сенсационного поражения в Кубке

После матча 1/8 финала Кубка Испании сезона-2025/2026, где «Реал» проиграл «Альбасете» (2:3), в раздевалке «сливочных» была тишина и ни один игрок не произнёс ни слова. Об этом сообщает журналист El Chiringuito Хосе Луис Санчес.

По информации источника, атмосфера раздевалки была сопоставима с похоронами. Отмечается, что вмешался главный тренер мадридцев Альваро Арбелоа и выразил команде поддержку. Утверждается, что испанский специалист призвал игроков к единству, более усердной работе и заявил, что именно он несёт наибольшую ответственность за результат.

Отметим, мадридский «Реал» вылетел из Кубка Испании, а команда из Альбасете продолжит участие в турнире.

Материалы по теме Фото Вратарь «Реала» Лунин получил самую низкую оценку в проигранном матче Кубка с «Альбасете»

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века: