Аршавин объяснил назначение Артиги на пост главного тренера «Рубина»

Бывший футболист сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о назначении Франка Артиги на пост главного тренера «Рубина».

«Руководство или кто‑то в руководстве уже давно искал замену Рахимову, и сейчас нашли. Что касается Артиги, то может быть, его назначение не так однозначно, но с другой стороны, он знаком с чемпионатом, в целом, его работа нормальная. Не феерическая и не фантастическая, может быть, от него ждали супер прогресса. Заменили Рахимова и заменили, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На посту главного тренера «Рубина» Артига сменил Рашида Рахимова. На зимний перерыв «Рубин» ушёл на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 23 очка. В первом матче после зимней паузы команда сыграет с махачкалинским «Динамо».