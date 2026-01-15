«Статус приближает его к «Барсе» и «Реалу». Бышовец назвал лучшего игрока России 2025 года

Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец высказался о лучшем игроке 2025 года в российском футболе, а также поделился о его перспективах.

«Батраков — лучший российский игрок 2025 года. Мне кажется, будет справедливо отдать ему первое место после того, как он хорошо себя проявил. Он продемонстрировал свои качества, которые влияли на игру и итоговый результат. Для того чтобы обеспечить себе большое будущее, он должен проявлять себя на таком же уровне и даже выше. Сегодняшний статус в какой‑то степени приближает его к «Барселоне», «Реалу» и «Манчестер Сити» и другим клубам. Способен ли он стать капитаном? Он уже выходил с капитанской повязкой на поле и после ухода Баринова (в ЦСКА) способен закрепиться в роли основного капитана, он этого заслуживает», — приводит слова Бышовца «Советский спорт».

Батраков — воспитанник системы железнодорожников. В нынешнем сезоне молодой полузащитник провёл 23 матча на клубном уровне, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач. Действующий контракт Алексея с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в € 25 млн.

Материалы по теме Аршавин отреагировал на решение ФИФА о трансферном бане в отношении «Ростова»

ТОП-5 фактов о российском футболе: