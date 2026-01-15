Скидки
Московское «Динамо» объявило даты контрольных матчей с китайскими клубами

Официальный телеграм-канал московского «Динамо» назвал соперников бело-голубых по ближайшим товарищеским матчам, запланированным в ходе проведения зимних межсезонных сборов.

В третьей декаде января 2026 года подопечные Ролана Гусева дважды сыграют с представителями чемпионата Китая. 23 января «Динамо» проведёт контрольную встречу с «Шанхай Шэньхуа». 26 января соперником бело-голубых станет «Чэнду Жунчэн».

По итогам осенней части сезона Мир РПЛ московское «Динамо» набрало 21 очко в 18 матчах и находится на 10-м месте, отставая на 19 очков от лидирующего «Краснодара» и на шесть очков опережая зону стыковых матчей.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

