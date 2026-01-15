Экс-супруга Аршавина рассказала, почему влюбилась в футболиста

Алиса Аршавина, бывшая жена известного экс-футболиста «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрея Аршавина, рассказала, почему влюбилась в футболиста и поделилась подробностями со свадьбы с Андреем.

«После ЗАГСа уже через три часа мы были в Сочи, праздновали красивые. Я вся такая высоченная, худая. У меня должен быть вообще другой типаж мужчины, а я выбрала футболиста ростом 170 см. Он просто сложный, вот эта сложность нравится. Что-то в нём есть такое, что очень цепляет. Не знаю даже, что это», — сказала Аршавина в эфире программы «Что я наделала?» на телеканале «Пятница!»

За свою профессиональную карьеру Аршавин выступал за санкт-петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал», казахстанский «Кайрат» и краснодарскую «Кубань». В составе национальной команды России Аршавин провёл 75 матчей, забив 17 голов. Алиса и Андрей были женаты с 2016 по 2019 годы.

Материалы по теме Аршавин отреагировал на решение ФИФА о трансферном бане в отношении «Ростова»

Российские футболисты за рубежом: